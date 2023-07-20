ВСУ заявили о повреждении складов и объектов логистики в Одесской области Фото: REUTERS

В результате ночных взрывов в Одесской области повреждения получили складские помещения и объекты логистики. Такое заявление сделала официальный представитель оперативного командования «ЮГ» ВСУ Наталья Гуменюк.

Также ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что это была самая масштабная атака с начала специальной военной операции. К такому выводу он пришел после ударов по портовой инфраструктуре города. Ту ночь он назвал «одной из самых ужасных».

Напомним, что в Министерстве обороны РФ рассказали, что российские войска нанесли удары по складам боеприпасов украинских войск в Одессе. Также удалось нанести удары по топливной инфраструктуре и военной авиабазе.

В ведомстве отметили, что удары наносились также и по объектам военный промышленности противника. Все задачи были успешно выполнены, а намеченные цели — поражены.