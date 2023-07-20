FT: солдаты ВСУ жалуются, что российские минные поля подрывают их боевой дух Фото: REUTERS

Минные поля, которые установили российские военные, подрывают боевой дух солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они вывели из строя большое количество западной техники, а также остановили продвижение украинских войск. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Никакое военное препятствие не кажется таким устрашающим, как обширные и плотные минные поля России, которые уничтожают поставленную НАТО бронетехнику, ранят солдат и подрывают боевой дух», - рассказало издание.

Так, один из украинских солдат, который находится в госпитале после того, как подорвался на мине, признался, что ВСУ могут наступать десятью бригадами, но терпят поражение, потому что мины расположены через каждые полметра.

По данным Financial Times, бойцы ВСУ, которые пытаются наступать на Запорожском и Донецком направлениях, терпят поражение из-за минных полей. Издание называет их «скрытой угрозой, которая стала источником психологических мучений».

Газета также проинформировала, что американские Bradley и немецкие танки Leopard также были выведены из строя из-за российских минных полей.

О том, что мины, расположенные на российской линии обороны, стали главной проблемой для украинских военные, писала ранее и газета The New York Times. Так, майор украинской армии Максим Присяжнюк сообщил изданию о том, что как только солдат ВСУ находит мину и идет к ней для того, чтобы обезвредить, то обязательно наступает на ловушку: еще одну закопанную мину. Такую тактику майор назвал «уловкой для идиотов».

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также рассказывал, что солдаты ВСУ разминируют минные поля собственными трупами.