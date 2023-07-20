Захарова: Запад не заметил гибель мирных жителей в теракте на Крымском мосту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала международное сообщество за игнорирование теракта на Крымском мосту, в результате которого погибли мирные граждане.

“Вы посмотрите реакцию международного сообщества - никто не заметил ни атаку, ни убитых мирных жителей, ни девочку, пережившую ад на земле. А ведь они просто ехали по мосту”, — сказала Захарова на своем брифинге.

Также она подчеркнула, что Запад зачастую из гораздо менее трагичных происшествий делает настоящие информационные компании и подает их как чудовищные трагедии. Однако, уточнила Захарова, делает он это только тогда, “когда эти образы обслуживают их идеологемы”, а когда трагедия не затрагивает их интересы – “им не интересна судьба детей”.

Напомним, ночью 17 июля Киев совершил очередной теракт на Крымском мосту. От удара надводных беспилотников был поврежден один пролет автомобильной части моста и погибла проезжавшая по мосту семейная пара, дочь которых чудом выжила в этой катастрофе.

При этом глава службы внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур, не обращая внимание на гибель ни в чем не повинных граждан, цинично отреагировал на мнение российских властей о возможной причастности Лондона к этому теракту: “Мне льстит тот факт, что президент Путин думает, что моя служба стоит за этим”.