Балицкий заявил о стабилизации обстановки на запорожском направлении

Балицкий заявил о стабилизации обстановки на двух направлениях в Запорожскоой области Фото: Александр КОЦ

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на пологовско-ореховском и времевском направлениях украинские войска прекратили активные действия и занимаются восстановлением разбитых наступательных подразделений.

“На пологовско-ореховском и времевском направлении обстановка стабилизировалась, противник не предпринимает активных действий. Однако наше командование понимает, что это затишье - всего лишь попытка противника восстановить силы после значительных потерь техники и живой силы”, — отметил Балицкий в своем телеграм-канале.

Также он отметил, что хаотичный обстрел артиллерии ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры в Васильевке днем стал одним из свидетельств агонии и злобы противника. По словам Балицкого, в том обстреле был разрушен дом культуры, жилые дома, дороги и газовая труба.

Напомним, ранее издание Washington Post сообщило, что на Западе начинают сомневаться в возможности украинской армии нанести достаточно мощный удар по линии обороны российских войск и достичь обещанных целей наступления.

В свою очередь бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что в рядах ВСУ почти не осталось солдат, готовых идти на штурм линии обороны ВС РФ, а украинские военные начали признавать невозможность достижения поставленных целей.