WP: медленные темпы наступления ВСУ вызывают у Запада обеспокоенность Фото: REUTERS

Американское издание Washington Post сообщило, что на Западе начинают сомневаться в возможности украинской армии нанесли достаточно мощный удар по линии обороны ВС РФ и достичь обещанных целей.

“Медленные темпы наступления на трех ключевых направлениях 600-мильной линии соприкосновения вызвали на Западе обеспокоенность, что правительство Зеленского не может нанести настолько мощный удар, какой могло бы”, — пишут авторы статьи.

Также издание подчеркнуло, что ВСУ терпят неудачи в наступлении, несмотря на подготовку украинских военных инструкторами НАТО и поставки западных систем для разминирования.

В свою очередь издание Der Tagesspiegel сообщило, что украинские войска несут большие потери в ходе наступления из-за неумения проводить общевойсковые операции, однако сами бойцы ВСУ называют причиной больших потерь точность российских противотанковых систем и ударных беспилотников, которые превратили украинскую технику в “передвижные гробы”, уничтожаемые задолго до приезда к передовой.

Напомним, по данным Минобороны России, с начала обещанного наступления до 11 июля украинские войска потеряли более 26 тысяч военнослужащих и наемников, а также около трех тысяч единиц военной техники, в том числе западного образца.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что союзники Зеленского могут продолжать поставки оружия ВСУ, однако мобилизационный резерв Украины не бесконечен.