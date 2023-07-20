Полковник армии США Макгрегор: российские войска уничтожили большинство опытных частей ВСУ Фото: Александр КОЦ

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские войска уничтожили большую часть высококвалифицированных бойцов ВСУ.

“Большинство солдат украинской армии, которые были действительно обучены и имели хоть какой-то опыт, погибли или были ранены. И украинцы так и не смогли оправиться от этих потерь”, — рассказал военный в своем видеоблоге на YouTube.

Также он подчеркнул, что киевский режим уже не способен вернуть свою армию на прежний уровень, поскольку времени для должного обучения украинских солдат катастрофически недостаточно, а формировать эффективные вооруженные силы на ходу в принципе невозможно.

“Украина сейчас находится в худшем положении, чем была с самого начала конфликта”, — резюмировал Макгрегор.

Напомним, ранее немецкий бизнесмен Ким Дотком отмечал, что союзники Киева по НАТО провалили подготовку украинской армии и израсходовали большую часть своих запасов оружия, чем показали свою неспособность “сражаться с равными соперниками”.

Тем временем издание Washington Post сообщило, что на Западе уже начинают сомневаться в способности ВСУ достичь поставленных целей, поскольку украинские войска терпят одни неудачи в наступлении, несмотря на подготовку инструкторами НАТО и поставки западных систем для разминирования.