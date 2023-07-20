Захарова: координационный центр по зерновой сделке в Стамбуле завершил работу Фото: REUTERS

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в четверг, 20 июля, рассказала, что совместный координационный центр, который действовал в Стамбуле, после остановки зерновой сделки, завершил свою работу.

«Он завершил работу», - подтвердила официальный представитель МИД РФ.

Сайт KP.RU писал о том, что координационном центре по продовольствию в Стамбуле начал свою работу в Стамбуле в июле 2022 года после того, как была заключена зерновая сделка.

17 июля 2023 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что все договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, сама сделка остановлена.

Президент России Владимир Путин, комментируя выход Российской Федерации из зерновой сделки, ранее заявлял, что Москва проявила себя крайне толерантно и сдержанно в этой инициативе. Особенно с учетом поведения НАТО и Украины, которые не собирались выполнять свои обязательства.