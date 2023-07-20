Песков: Путин дал исчерпывающие объяснения по ситуации вокруг зерновой сделки

Песков заявил, что Путин исчерпывающе объяснил ситуацию вокруг зерновой сделки Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с членами правительства дал исчерпывающее объяснение по ситуации вокруг зерновой сделки. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

"Это в МИД надо обращаться. Все, что было по сделке, мы уже сказали, нам добавить к этому нечего", - сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее Владимир Путин, комментируя выход из зерновой сделки, заявил, что на протяжении всего действия договора Россия "проявляла чудеса выдержки и толерантности", однако итог был один - участники стамбульского договора так и не выполнили свои обязательства по отношению к РФ.

Российский президент также сообщил, что потери отечественных аграриев из-за действия зернового механизма составили 1,2 миллиарда долларов, а потери производители удобрений потеряли еще больше - 1,6 млрд.