Захарова: завод Rheinmetall будет законной целью на Украине, если будет построен

Захарова: завод Rheinmetall станет законной целью на Украине, если он будет построен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что завод Rheinmetall по производству бронетехники станет законной целью российских войск в случае его возведения на территории Украины.

“Такой завод, если он будет построен, станет наряду с любыми другими объектами оборонного комплекса Украины законной военной целью для вооружённых сил России”, — отметила Захарова на брифинге.

Напомним, ранее в немецком военном концерне Rheinmetall заявили, что в ближайшие три месяца компания планирует запустить завод по производству и ремонту бронетехники на территории Украины.

При этом сообщения о планах военного концерна построить на Украине бронетанковый завод появились еще в начале 2023 года. В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал это решение троллингом киевского режима и отметил, что открытие такого завода “будет должным образом отмечено салютом из Калибров”.