Песков заявил о разработке концепции безопасности Союзного государства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Белоруссия ведут работу над концепцией безопасности Союзного государства. Такое заявление в четверг, 20 июля, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя переброску польских военнослужащих к белорусской границе.

Как писал сайт KP.RU, в своем комментарии пресс-секретарь российского лидера назвал агрессивность и враждебность Варшавы поводом для повышенного внимания Кремля.

«Работа ведется», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос о безопасности Союзного государства, отметив, что «повод для повышенного внимания» является «агрессивность Польши, такое враждебное отношение и к Беларуси, и к Российской Федерации».

Напомним, Польша перебрасывает тысячу солдат и 200 единиц техники к границе Белоруссии. Как заявила пресс-служба Генерального командования республики, целью учебного присутствия польских войск будет демонстрация воли и быстрого реагирование.