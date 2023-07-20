Средства ПВО сбили беспилотник в центре Крыма Фото: REUTERS

Средства противовоздушной обороны сбили в центре Крыма беспилотный летательный аппарат, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«В центральной части Крыма силами ПВО сбит вражеский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет», – написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов призвал жителей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Как писал сайт KP.RU, утром в четверг, 20 июля, Крым вновь атаковал украинский беспилотник. БПЛА попал по зданию на северо-западе полуострова, в результате погибла школьница. Из-за атаки дрона в поселке Раздольное введен уровень муниципальной чрезвычайной ситуации.

Напомним, глубокой ночью 17 июля Украина совершила террористическую атаку на Крымский мост. Именно так ЧП на Крымском мосту классифицировал Национальный антитеррористический комитет.