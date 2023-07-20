Госдума России приняла закон о праве силовиков пресекать движение дронов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Государственной думы РФ на заседании в четверг, 20 июля, приняли во втором и окончательном чтениях закон, согласно которому силовые структуры, министерство чрезвычайных ситуаций и частные охранные предприятия (ЧОП) получат право пресекать движение беспилотных летательных аппаратов.

В настоящее время силовые ведомства имеют такие полномочия только в отношении тех дронов, которые находятся в воздухе. Согласно одобренному парламентариями закону, они смогут пресекать также функционирование подводных и надводных беспилотников.

Работники ЧОПов получат аналогичное право в отношении охраняемого объекта, если к нему установлены требования по антитеррористической защищенности.

Пресекать движение дронов смогут также работники Государственной фельдъегерской службы и военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что беспилотные аппараты очень важны не только в гражданской, но и в военной сфере. Он также дал поручение правительству РФ принять исчерпывающие меры для дальнейшей интеграции беспилотников в единое воздушное пространство страны до 1 сентября 2023 года.