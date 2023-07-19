Путин заявил о важности беспилотников в гражданской и военной сферах

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что беспилотные аппараты очень важны не только в гражданской сфере, но и в военной.

“И в гражданской сфере беспилотные аппараты очень важны, причём во всех средах, и в военной особенно, и особенно сейчас, сегодня”, — отметил глава государства на заседании набсовета АНО “Россия – страна возможностей”.

Ранее Путин дал поручение правительству РФ принять исчерпывающие меры для дальнейшей интеграции беспилотников в единое воздушное пространство страны до 1 сентября 2023 года.

Также Путин отмечал, что российская армия испытывает потребность в большем количестве беспилотников в зоне спецоперации на Украине, однако компенсирует нехватку эффективностью применения данного оружия, поскольку российские БПЛА гораздо лучше, чем подобные системы противника.

В свою очередь бывший американский разведчик Скотт Риттер также отмечал, что украинская армия не может справиться с российскими ударными беспилотниками “Ланцет”, уничтожающими все на своем пути.