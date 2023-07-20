Совбез ООН обсудит гуманитарные последствия прекращения зерновой сделки 21 июля

СБ ООН обсудит ситуацию с зерновой сделкой Фото: REUTERS

Совет Безопасности ООН в пятницу, 21 июля 2023 года, на заседании по Украине обсудит гуманитарные последствия прекращения зерновой сделки. О повестке СБ ООН сообщило постпредство Великобритании в организации в Twitter.

В председательствующей в Совбезе миссии Великобритании при ООН уточнили, что заседание начнется 21 июля в 17:00 по московскому времени.

Напомним, действие зерновой сделки было прекращено начиная с 18 июля 2023 года по инициативе российской стороны. Причиной этому послужило систематическое невыполнение западными странами обязанностей по отношению к России, прописанных в договоре.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя выход из черноморской инициативы, заявил, что Россия может вернуться к исполнению зернового механизма только в том случае, если будут выполнены все ее условия. На данный момент, по словам российского президента, сделка "потеряла смысл".