Бывший советник Кучмы Соскин: Зеленский подвел Украину и должен уйти в отставку

Украинский политолог призвал Зеленского уйти в отставку Фото: REUTERS

Бывший советник Леонида Кучмы украинский политолог Олег Соскин призвал президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку, пока еще не поздно.

“Ситуация висит на волоске. Что может сделать Зеленский, слуги народа и верховный совет? Ничего. Нужно делать перезагрузку”, — заявил эксперт в своем видеоблоге.

Соскин подчеркнул, что киевский режим терпит одну неудачу за другой: Зеленский не смог защитить военные объекты на территории страны, наладить производство и ремонт техники и беспилотников, а также потерпел фиаско в вопросе членства в НАТО и загубил зерновую сделку, утопив Украину в долгах перед всем миром.

“Уходите, пока еще не поздно. Время приближается”, — предупредил он.

Напомним, ранее Соскин отмечал, что осенью 2023 года из-за проблем у администрации Джо Байдена коренным образом может измениться ситуация на Украине. По мнению эксперта, в Америке назревает коррупционный скандал вокруг действующего президента, из-за чего киевский режим может лишиться финансирования и власть в стране развалится.

В свою очередь бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что Украина уже находится на грани раскола и может исчезнуть еще до контрудара российских войск, о чем свидетельствует повальное дезертирство в рядах ВСУ и общее недовольство украинцев политикой президента Зеленского.