В Белом доме признали, что поставки Киеву F-16 не изменят ход конфликта

В Вашингтоне признали, что поставки Украине F-16 не окажут решающего действия на ход конфликта. Фото: REUTERS

Поставки американских истребителей F-16 Киеву, скорее всего, не изменят ход конфликта. Такой прогноз дал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в четверг 20 июля.

«Мы не считаем, что одни только F-16 смогут изменить там ситуацию», - сказал Кирби в эфире телеканала Fox News, уточнив, что поставки американских истребителей на Украину могут начаться до конца 2023 года.

По мнению Кирби, Украина прежде всего нуждается в артиллерии.

Напомним, западные союзники Украины планируют передать Киеву в рамках военной помощи американские истребители F-16, причем боевые самолеты Киев может получить не напрямую от США.

В то же время руководитель комитета штабов Пентагона Марк Милли во вторник, 18 июля, заявил, что Украине понадобятся годы на то, чтобы довести свои военных возможности по истребителям до уровня, который есть у России.