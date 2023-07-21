Сенат США поддержал поправку о запрете продажи нефти Китаю

В Конгрессе США приняли поправку о запрете продажи нефтепродуктов из стратегического резерва Китаю. Фото: REUTERS

Минэнерго США с начала нового финансового года, который начинается в США с 1 октября, не будет иметь права на продажу Китаю нефтепродуктов из стратегического резерва. Соответствующую поправку принял Сенат Конгресса США в четверг 20 июля.

Поправка вводит «запрет для Министерства энергетики США на продажу нефтепродуктов из стратегического резерва какой-либо структуре, принадлежащей, контролируемой или находящейся под влиянием Коммунистической партии Китая», передает американский телеканал C-SPAN, который вел трансляцию заседания.

Поправка была принята 85 голосами сенаторов против 14. Она была предложена Тедом Крузом, который представляет республиканскую партию, и демократом Джо Манчином.

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