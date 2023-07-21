РИА Новости: в российских школах могут ввести обучение боевому применению БПЛА

Российским школьникам могут начать преподавать основы использования беспилотников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В российских школах с нового учебного года могут ввести обучение основам применения беспилотников. Такой курс предполагается включить в программу начальной военной подготовки школьников.

«Предложение было рассмотрено и поддержано, в том числе и Минпросвещения. По планам, школьники с 1 сентября на уроках начальной военной подготовки будут изучать основы боевого применения беспилотников», - цитирует РИА Новости одного из авторов инициативы, зампреда совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации, сенатора Артема Шейкина.

Напомним, Госдума РФ в ходе пленарного заседания в четверг, 20 июля, проголосовала за принятие поправки о переименовании предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защиты Родины».

Также большинство россиян высказались за обязательное участие школьников в общественно-полезном труде.