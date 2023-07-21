Российские войска взяли девять объектов на Двуреченском направлении Фото: REUTERS

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские войска овладели четырьмя наблюдательными постами и пятью опорными пунктами украинских войск на Двуреченском направлении.

«В ходе боевых действий в районе станции Синьковка и населенного пункта Масютовка российские военные овладели четырьмя наблюдательными постами и пятью опорными пунктами противника», - приводит РИА Новости заявление главы пресс-центра группировки «Запад».

Зыбинский сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились взвода живой силы, а также станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и самоходной артиллерийской установки Krab.

Кроме того, по его словам, в ходе боев около населенного пункта Тищеновка была уничтожена артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» украинской армии.

Напомним, днем ранее, 20 июля, командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал преимущество российской армии на ряде направлений, а также заявил о нехватке техники и личного состава у украинских войск.