Генерал ВСУ Сырский: Россия имеет преимущество на разных боевых направлениях Фото: Александр КОЦ

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал преимущество ВС России на ряде направлений и нехватку техники и личного состава у украинской армии.

“Никогда не бывает достаточно ни войск, ни вооружения, ни боеприпасов. Для каждого военного, как правило, это большая проблема. Для нас особенно, ведь очень большой размах зоны проведения боевых действий.<...> И в целом российские войска имеют преимущество”, — признал военный в интервью BBC.

Также Сырский заявил, что Киев планирует новые атаки на фоне общей оборонительной операции. Военный подчеркнул, что российскую армию нельзя недооценивать из-за ее численного превосходства и высокого уровня технического оснащения, а также преимущества в артиллерии и запасах боеприпасов.

Сырский и ранее призывал не ожидать от ВСУ быстрых темпов наступления, однако, как отметило американское издание Washington Post, на Западе начинают сомневаться в возможности Киева достичь обещанных целей в текущем наступлении.

Министр обороны России Сергей Шойгу предупреждал, что Запад не сможет при помощи финансирования украинской армии изменить исход спецоперации и лишь затягивает конфликт.

Напомним, с начала обещанного наступления украинские войска потеряли более 26 тысяч военнослужащих и трех тысяч единиц военной техники, в том числе западного образца.