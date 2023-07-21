Зернохранилища и сельхозтехника повреждены после взрыва в Одесской области Украины Фото: REUTERS

Зернохранилища и техника одного из аграрных предприятий получили повреждения в Одесской области Украины из-за взрыва. Об этом в пятницу, 21 июля, проинформировал глава областной военной администрации Олег Кипер.

«Две ракеты попали в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий», - сообщил Кипер в своих соцсетях.

Он рассказал, что после этого начался пожар и раздалась воздушная тревога. Кроме того, по его данным, еще одна ракета повредила технику предприятия.

Кипер добавил, что возгорание в зернохранилищах было ликвидировано, но огонь уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

Напомним, в ночь на 21 июля взрывы были зафиксированы на территории Одесской области, в регионе объявляли воздушную тревогу.

Ранее официальный представитель оперативного командования «ЮГ» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк рассказывала, что в результате взрывов в Одесской области в ночь на 20 июля повреждения получили складские помещения и объекты логистики.