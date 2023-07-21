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НовостиПолитика21 июля 2023 0:46

В Одессе прогремели взрывы

В регионе объявлена воздушная тревога
Мария ПАВЛОВА
В Одессе прогремели взрывы в ночь на 21 июля.

В Одессе прогремели взрывы в ночь на 21 июля.

Фото: REUTERS

Взрывы прогремели в Одессе в ночь на 21 июля. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели». Сообщается, что взрывы зафиксированы на территории Одесской области, в регионе объявлена воздушная тревога.

Напомним, в ночь на 20 июля российские войска продолжили наносить удары возмездия по инфраструктуре противника. Высокоточным оружием были поражены цеха производства и места хранения катеров в районах Одессы и Ильичевска.

Тем временем артиллерийские подразделения российских Воздушно-десантных войск уничтожили подразделения Вооруженных сил Украины неподалеку от Артемовска.

Также сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили в центре Крыма беспилотный летательный аппарат, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Накануне на Крымском мосту на непродолжительное время было остановлено движение и звучал сигнал воздушной тревоги.