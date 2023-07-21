ФТС запретила сотрудникам использовать устройства Apple в служебных целях Фото: Shutterstock

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ ввела запрет для сотрудников таможенных органов использовать продукцию Apple в служебных целях. Об этом сказано в приказе ведомства, который есть в распоряжении РИА Новости.

«Запретить должностным лицам и работникам ФТС … использование мобильных телефонов, смартфонов, ноутбуков, планшетов, смарт-часов производства компании Apple», - сказано в приказе, датированном 20 июля 2023 года.

В документе руководящим должностным лицам предписано изымать выданные ранее мобильные устройства.

Напомним, ранее запрет на использование сотрудниками в служебных целях техники производства Apple. установила государственная корпорация «Ростех», а в минувшую пятницу, 20 июля, стало известно, что на стадии разработки находится указ председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой, в котором сказано о запрете для сотрудников использовать IPhone и IPad также в служебных целях.