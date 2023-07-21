Центробанк заявил о завершении восстановительной фазы развития экономики России

Центробанк РФ заявил о завершении восстановительной фазы развития экономики России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Банк России в пятницу, 21 июля, проинформировал, что восстановительная фаза развития экономики России в целом завершена.

«По оценке Банка России, восстановительная фаза развития российской экономики в целом завершена», - сказано в заявлении ЦБ РФ.

По оценкам регулятора, в дальнейшем темпы роста экономики постепенно будут приближаться к темпам, которые соответствуют «траектории сбалансированного роста».

Напомним, ранее Банк России принял решение о повышении ключевой ставки до 8,5 процента годовых. Решение позволит остановить рост цен, а у людей и бизнеса появится больше желания хранить деньги, а не тратить их.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что рост ВВП по итогам года может составить более 2%. По его словам, драйвером роста вышла обрабатывающая промышленность.