Путин встретится с Лукашенко 23 июля 2023

Владимир Путин встретится с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин проведет встречу с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в воскресенье, 23 июля, сообщает пресс-служба главы российского государства.

«23 июля Владимир Путин встретится с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом», – говорится на сайте Кремля.

Как уточняется в сообщении, лидеры государств продолжат обсуждение актуальных вопросов развития отношений России и Белоруссии, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Как писал сайт KP.RU, в начале июля президент Белоруссии заявил, что находится с Путиным «в одной лодке». По его словам, в ближайшее время лидеры договорились встретиться и обсудить ситуацию с попыткой вооруженного мятежа в России 24 июня 2023.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил слова Лукашенко о возможности встречи с президентом России.