«Я уже представляю, сколько у нас будет детей»: Ольга Бузова рассказала о подготовке к свадьбе

Ольга Бузова сообщила, что уже забронировала отель для свадьбы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица и телеведущая Ольга Бузова разоткровенничалась со своими подписчиками в соцсетях. Так, звезда призналась, что в настоящее время влюблена, и, как настоящая девочка, уже думает о свадьбе.

«Да! Конечно! Я же девочка! Я примеряю свадебное платье, как только он написал мне «Привет»!» - рассказала Бузова в ответ на вопрос поклонников о том, думает ли она о свадьбе.

Артистка призналась, что уже представляет, сколько у нее с будущим супругом будет детей, а также то, каким он будет отцом. По ее мнению, так делают многие, в том числе и мужчины.

«И не надо отрицать. Я знаю, где будет моя свадьба. И даже уже забронировала отель!» - резюмировала телеведущая.

В то же время Бузова сохранила интригу и не стала раскрывать своим подписчикам имя своего возлюбленного.

Сайт KP.RU писал о том, что в 2021 году на новогодние праздники Ольга Бузова улетела на Мальдивы вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном. Там они сыграли свадьбу прямо на берегу Индийского океана. Стоит отметить, что такое оформление отношений не имеет юридической силы в России и чаще всего является обычным пиаром.

Буквально через несколько дней стало известно, что Бузова и Манукян расстались. Тогда певица заявляла, что решила разорвать отношения, так как возлюбленный поднимал на нее руку.