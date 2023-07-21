FT: США отговаривают африканских лидеров от поездки на саммит "Россия - Африка"

США уговаривают африканских лидеров не ехать на саммит "Россия - Африка" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты Америки оказывают давление на лидеров африканских стран, стремясь отговорить их от поездки на экономический форум "Россия - Африка", который состоится 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на африканских чиновников.

В США давят на африканские страны для того, чтобы те осудили Россию за выход из зерновой сделки. В Штатах также не хотят, чтобы лидеры стран Африки посетили Петербург и приняли участие в саммите.

По данным газеты, из-за такой позиции США некоторые африканские страны оказались в тупике, так как они нуждаются в помощи России и Америки в вопросах безопасности и экономики.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у глав семи африканских стран-участниц мирной миссии по Украине будет возможность пообщаться с президентом России Владимиром Путиным на полях петербургского саммита.