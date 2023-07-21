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НовостиПолитика21 июля 2023 15:39

Видео захвата российскими бойцами укрепления ВСУ в лесу опубликовало Минобороны

В результате атаки российских десантников противнику пришлось отступить
Екатерина КОСОБОКОВА
Видео захвата российскими бойцами укрепления ВСУ в лесу опубликовало Минобороны

Видео захвата российскими бойцами укрепления ВСУ в лесу опубликовало Минобороны

Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны Российской Федерации показало кадры того, как штурмовые отряды российских Воздушно-десантных войск захватывают укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенного в лесу.

По данным российского оборонного ведомства, после артподготовки десантники ворвались в украинские окопы, осуществив захват и зачистку опорного пункта противника.

Как следствие, украинским солдатам пришлось отступить. По данным Минобороны, военные ВСУ оставили на позиции оружие, боеприпасы, а также убитых и раненых.

Ранее министерство обороны РФ обнародовало видео высокоточных ударов по объектам инфраструктуры ВСУ, где готовились теракты в отношении России с применением дронов, и по местам изготовления такого вооружения на судоремонтном заводе около Одессы.

Сайт KP.RU ранее также писал, что Минобороны РФ показало кадры, на которых видно уничтожение ударными беспилотниками опорного пункта ВСУ на Южнодонецком направлении.