Видео группового удара по объектам ВСУ в Одессе опубликовало Минобороны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ показало кадры высокоточных удара по объектам инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе.

Напомним, ранее в российском военном ведомстве заявили, что в ночь на вторник, 18 июля, был нанесен удар по объектам, где готовились теракты в отношении России с применением дронов, и по местам изготовления такого вооружения на судоремонтном заводе около Одессы.

Кроме того, в этом районе были уничтожены хранилища топлива, общий объем которых был примерно 70 тысяч тонн. «Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах», - сообщили в министерстве.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что удары по портовой инфраструктуре в Одессе, нанесенные в ночь на вторник, 18 июля, были ударами возмездия – ответом на теракт на Крымском мосту.