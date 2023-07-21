Блинкен: США ищут альтернативы зерновой сделке, но не видят вариантов ее заместить Фото: REUTERS

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в пятницу, 21 июля, рассказал, что власти страны совместно с союзниками ищут альтернативные варианты зерновой сделке. Однако, по его словам, в США не видят возможности ее полностью заместить.

«Мы работаем с нашими партнерами, которые работают с Украиной над поиском иных вариантов», - подчеркнул Блинкен в ходе своего выступления на Аспеновском форуме по безопасности.

В то же время он уточнил, что в США не считают возможным компенсировать те объемы, которые были потеряны из-за остановки соглашения, если будут использованы альтернативные маршруты.

Ранее Блинкен заявлял, что зерновую сделку необходимо восстановить. Он отмечал, что это следует сделать настолько быстро, насколько возможно.

Напомним, зерновая сделка прекратила свою работу 18 июля 2023 года. Президент России Владимир Путин ранее комментировал возможное продление данного соглашения. Он заявлял, что Россия пойдет на такой шаг, если будут выполнены данные ей ранее обещания.