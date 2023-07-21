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НовостиВ мире21 июля 2023 15:59

Блинкен: США работают с Россией по обмену заключенными, несмотря на разногласия

Вашингтон готов и дальше работать с Москвой по другим направлениям, заявил госсекретарь США
Дарья ЧИПУРНАЯ
Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты Америки продолжают работать с Россией по вопросу обмена заключенными, невзирая на наличие фундаментальных разногласий. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в рамках дискуссии в Аспенском институте.

"Мы сохраняем возможность работать независимо и изолированно над возвращением американских граждан на родину", - сказал Блинкен, отметив, что с начала президентского срока Джозефа Байдена в США вернулись 29 американцев "из восьми или девяти стран".

Энтони Блинкен также заявил о готовности Вашингтона и дальше работать с Москвой по другим направлениям вне зависимости от развития их отношений.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дипломатические контакты России и США возможны лишь по необходимости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что подобные контакты действительно существуют, но происходят эпизодически.