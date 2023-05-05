Кремль готов к дипломатическим контактам с США, если это необходимо для достижения целей России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что Москва и Вашингтон могут осуществлять дипломатические контакты, если они необходимы для достижения целей России.

“Они возможны при необходимости для достижения наших целей, обеспечения наших интересов”, – заявил Песков.

Напомним, замглавы российского МИД Сергей Рябков называл ситуацию с двусторонними дипломатическими контактами России и США “тупиковой”. По его словам, Вашингтон придерживается линии на нанесение РФ стратегического поражения всеми доступными средствами.

По мнению президента России Владимира Путина, Запад “хоть черта лысого” готов использовать против России. Глава государства считает, что союзники Киева помогают украинской армии исключительно в угоду собственному интересу – ослаблению и поражению России.

Тем временем из-за подобной позиции некоторые страны Запада уже столкнулись с неспособностью продолжать линию поддержки Украины. Издание Newsweek, ссылаясь на недавно попавшие в свободный доступ секретные документы Пентагона, сообщило, что как минимум десять стран Евросоюза уже не могут и не хотят помогать Украине.