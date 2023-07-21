В лесу в Польше нашли "загадочный летающий объект"

В Польше обнаружили воздушный шар с электроникой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Польше в лесу на территории Кольского повята обнаружили подозрительный летательный объект. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщила радиостанция RMF FM.

Этим "загадочным летающим объектом" оказался воздушный шар с электронной платой, на которой находились интегральные схемы.

На месте работают сотрудники органов внутренней безопасности и польские полицейские. На данном этапе не установлено, кому принадлежит упавший шар и с какой целью он был выпущен.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Польши упал американский разведывательный беспилотник. Известно, что дрон потерпел крушение в ходе учений, проводимых американскими военными на полигоне вблизи леса.

Еще один неопознанный металлический предмет упал в Польше в мае. Неизвестный предмет пробил крышу жилого дома в местной деревне Раков. В результате инцидента никто не пострадал.