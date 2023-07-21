Снайпер «Москва» назвал подразделения, которых больше всего боятся ВСУ Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине отлично освоили боевые дроны, и теперь украинские войска ставят в приоритет именно борьбу с операторами и расчетами беспилотников, рассказал российский снайпер с позывным «Москва».

«У противника сейчас в приоритете борьба с нашими дронами и их расчетами. Они приравнивают уничтожение одного расчета беспилотника к уничтожению разведроты. Настолько серьезно оценивают их роль», – заявил военный в интервью с корреспонденту KP.RU Дмитрию Стешину.

По словам российского снайпера, солдаты Вооруженных сил Украины не жалеет снарядов для борьбы с дронами, и как только видят выдвижение расчетов БПЛА на их позиции – бьют из всех стволов. Как отметил военнослужащий, нормальными потерями в его подразделении считается до 10 дронов в неделю на участке до четырех километров.

Как писал сайт KP.RU, недавно в зону СВО отправились первые 30 российских беспилотников «Привет-82». Они выполнены в виде классического планера, их заявленная дальность полета – до 30 километров. Это расстояние дрон может преодолеть с разной боевой частью под «брюхом» - от 3-4 до 5,5 килограмма.