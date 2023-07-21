Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована

Зеленский назвал Крымский мост целью нейтрализации Фото: REUTERS

Крымский мост является для Украины целью, которая должна быть нейтрализована, заявил президент республики Владимир Зеленский на Аспеновском форуме по безопасности.

«Это наша цель. А каждая цель, которая несет угрозу, а не мир, должна быть нейтрализована», – сказал украинский лидер.

Другой целью Украины политик назвал полное возвращение Крыма.

Напомним, по информации Национального антитеррористического комитета, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате погибла семейная пара из Белгородской области. Их 14-летняя дочь выжила, ее в тот же день доставили в реанимацию краснодарской больницы. Президент России Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям оказать девочке всю необходимую помощь. Глава государства попросил оказать поддержку и ее родственникам.