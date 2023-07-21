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НовостиПолитика21 июля 2023 18:46

Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована

Переправа несет для Киева угрозу, заявил президент Украины
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Зеленский назвал Крымский мост целью нейтрализации

Зеленский назвал Крымский мост целью нейтрализации

Фото: REUTERS

Крымский мост является для Украины целью, которая должна быть нейтрализована, заявил президент республики Владимир Зеленский на Аспеновском форуме по безопасности.

«Это наша цель. А каждая цель, которая несет угрозу, а не мир, должна быть нейтрализована», – сказал украинский лидер.

Другой целью Украины политик назвал полное возвращение Крыма.

Напомним, по информации Национального антитеррористического комитета, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате погибла семейная пара из Белгородской области. Их 14-летняя дочь выжила, ее в тот же день доставили в реанимацию краснодарской больницы. Президент России Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям оказать девочке всю необходимую помощь. Глава государства попросил оказать поддержку и ее родственникам.