Войска РФ уничтожили группу украинских диверсантов на Купянском направлении Фото: REUTERS

Артиллерийские подразделения российской группировки «Запад» уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Купянском направлении. Об этом рассказал ТАСС со слов начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.

— В полосе обороны 1-й танковой армии артиллерией группировки уничтожена диверсионно-разведывательная группа из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Ивановка, — заявил Зыбинский.

Он также добавил, что удары наносились с помощью буксируемых пушек «Гиацинт-Б», артиллерийской установки «Мста-С», гаубицы Д-30, а также противолокационного ракетного комплекса. В результате атаки по позициям противника и теробороны, противник потерял до взвода живой силы, а также один пикап.

Ранее стало известно, что российские войска смогли взять под контроль девять объектов на Двуреченском направлении. Также во время боев вблизи с населенным пунктом Тищеновка была уничтожена артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» противника.