Минобороны: на Купянском направлении ВСУ потеряли до 110 бойцов и две бронемашины Фото: Александр КОЦ

Российские подразделения за сутки уничтожили до 110 бойцов ВСУ, а также две бронемашины и две гаубицы. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны Российской Федерации.

— В районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы Д-20, — заявили в оборонном ведомстве.

Также в Минобороны рассказали, что удары наносились российской авиацией и артиллерийскими подразделениями. Удалось поразить группировки противника в районе населенных пунктов Табаевка и Новомлынск Харьковской области и Стельмаховка ЛНР.

Ранее стало известно, что российским подразделениям удалось ликвидировать диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Купянском направлении. Уничтожен целый взвод бойцов и один пикап.