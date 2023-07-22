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НовостиПолитика22 июля 2023 12:26

Российская система ПВО за сутки перехватила 15 ракет HIMARS и одну Storm Shadow

Также уничтожены 15 украинских беспилотников
Екатерина КОСОБОКОВА
Российская система ПВО за сутки перехватила 15 ракет HIMARS и одну Storm Shadow

Российская система ПВО за сутки перехватила 15 ракет HIMARS и одну Storm Shadow

Фото: Министерство обороны РФ

Министерство обороны РФ в очередной сводке за сутки проинформировало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также одну ракету Storm Shadow.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачено пятнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», - сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

Также были перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM и одна крылатая ракета Storm Shadow.

Помимо этого, были ликвидированы 15 дронов, принадлежащих украинской армии.

Днем ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что за сутки российскими средствами ПВО было перехвачено 16 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, которые находятся в распоряжении у Вооруженных сил Украины.

Ранее военный эксперт Франк-Штефан Гэди в интервью изданию War Zone рассказал о том, как российским военнослужащим удалось отключить украинские реактивные системы залпового огня HIMARS. По словам аналитика, это удалось сделать с помощью мощных систем радиоэлектронной борьбы.