Сенатор Косачев: За гибель военкора Журавлева ответственны и Украина, и США

Сенатор Косачев заявил, что за гибель военкора Журавлева ответственны и Украина, и США Фото: соцсети

Ответственность за гибель военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, убитого кассетным боеприпасом, в равной степени лежит и на Украине, и на США, считает сенатор Совета Федерации Константин Косачев.

«Применение кассетных боеприпасов антигуманно и должно быть исключено из практик ведения боевых действий. Все заверения американцев и украинцев об отсутствии планов применять это оружие против некомбатантов на поверку оказались чистой ложью. Ответственность за это преступление ложится в равной степени и на Украину, и на США», – написал он в Telegram.

Парламентарий заявил, что гибель журналиста исчерпывающе доказывает отсутствие у командиров Вооруженных сил Украины каких либо моральных ограничителей.

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 22 июля, группа корреспондентов из России попала под обстрел около населенного пункта Пятихатки. В результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Кроме того, ранения получили несколько журналистов. Позже Минобороны РФ проинформировало, что ВСУ обстреляли группу журналистов в Запорожской области кассетными боеприпасами.