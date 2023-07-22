Экс-разведчик США Риттер: в НАТО напуганы разгромом ВСУ и риском обвала фронта Фото: REUTERS

Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что в НАТО напуганы разгромом Вооруженных сил Украины (ВСУ) и риском обвала фронта. Таким мнением эксперт поделился в эфире YouTube-канала Gegenpol.

«Контингент в Польше не укрепляли, потому что верили, что Украина победит», - заявил экс-разведчик.

Однако теперь, по словам Риттера, стало очевидно, что этого не произойдет. Таким образом, считает бывший американский разведчик, совсем скоро Североатлантическому альянсу придется иметь дело с «победоносной российской армией огромных размеров», которая подойдет к границам стран, входящих в блок.

«Они напуганы», - резюмировал эксперт.

Ранее Риттер также заявлял, что украинские войска испытывают острую нехватку личного состава, из-за чего единственным шансом для Киева стало непосредственное участие сил НАТО в конфликте.

Недавно президент России Владимир Путин сообщил об отсутствии результатов наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были «вкачены» в киевский режим, ни поставки западного оружия, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, подчеркнул российский лидер. Он также отметил, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы происходящим.