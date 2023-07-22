Захвативший особняк в Подмосковье ликвидирован во время штурма

35-летний Вячеслав Черненко был прописан в Красноярске. Фото: Телеграм Александра Хинштейна

Мужчина, который с оружием захватил особняк в поселке Шервуд в Подмосковье, ликвидирован. При этом среди силовиков никто не пострадал.

Информацию об этом KP.RU подтвердил источник в правоохранительных органах.

Напомним, утром 22 июля в местный ЧОП поступил сигнал о незаконном проникновении в один из особняков. Внутри него оказался мужчина, вооруженный автоматом. Угрожая оружием, он завел охранника и полицейского в дом, закрыл в одной из комнат, но мужчинам удалось сбежать через окно. Позже сотрудники силовых структур начали штурм дома.

Сайту KP.RU удалось узнать личность злоумышленника. Им оказался 35-летний Вячеслав Черненко, прописанный в Красноярске. По предварительным данным несколько дней назад приехал из Сибири в Москву. Черненко забрался в нежилой особняк, общая площадь которого составляет 2150 квадратных метров, через забор со стороны леса.