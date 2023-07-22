Захарова считает неслучайной атаку ВСУ на российских журналистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Атака Вооруженных сил Украины на группу российских журналистов, в результате которой погиб военкор Ростислав Журавлев, неслучайна, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Все указывает на то, что атака на журналистскую группу была осуществлена не случайно: корреспонденты собирали материалы для репортажа об обстрелах боевиками киевского режима населенных пунктов Запорожской области запрещенными во многих странах мира кассетными боеприпасами», – написала она в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что кассетные снаряды поставляют Украине США, которые, на словах выражая обеспокоенность безопасностью журналистов, на самом деле «являются спонсорами террористов». Как предположила Захарова, международные структуры закроют глаза на это «гнусное преступление». Представитель МИД добавила, что виновные в убийстве российского журналиста понесут наказание, а те, кто поставил Киеву кассетные боеприпасы, «разделят всю меру ответственности».

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 22 июля, группа корреспондентов из России попала под обстрел около населенного пункта Пятихатки. В результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Кроме того, ранения получили несколько журналистов. Позже Минобороны РФ проинформировало, что ВСУ обстреляли группу журналистов в Запорожской области кассетными боеприпасами.