Лукашенко прибыл в Петербург на встречу с Путиным Фото: Telegram-канал главы Ленинградской области Александра Дрозденко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 22 июля, прилетел в Санкт-Петербург, где 23 июля встретится с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Петербург принимает важные переговоры президентов. По требованиям протокола, добрым отношениям и сложившейся традиции встречаем Александра Лукашенко в Пулково», – написал он в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, президенты России и Белоруссии встретятся в воскресенье, 23 июля. Лидеры государств продолжат обсуждение актуальных вопросов развития отношений между странами, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

В начале июля Лукашенко заявлял, что находится с Путиным «в одной лодке». По его словам, в ближайшее время они договорились встретиться и обсудить ситуацию с попыткой вооруженного мятежа в России 24 июня 2023.