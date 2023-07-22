WP: США отказываются отправлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS

США отказываются отправлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов по-прежнему не хотят отправлять Украине оперативно-тактические ракеты большой дальности ATACMS, рассказали чиновники из администрации США и Министерства обороны страны.

Как передает Washington Post, администрация президента США Джо Байдена «пока твердо придерживается отказа отправлять дальнобойные ракеты Украине». На решение Вашингтона не влияет и растущее давление американских законодателей и просьбы Киева, отмечается в сообщении.

По информации газеты, внутренних обсуждений по вопросу передачи ракет ATACMS в США в последние месяцы не велось. Чиновники из администрации президента больше всего беспокоятся об ограниченном количестве ракет этого типа на складах Пентагона, сообщили собеседники издания. Из четырех тысяч снарядов, произведенных в США, 900 были проданы союзникам, рассказали они.

Напомним, ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что ракеты ATACMS хоть и являются мощным видом вооружения, однако российские войска смогут найти против него способ противодействия.

Сайт KP.RU разбирался, что стоит ли бояться ATACMS и что российские средства ПВО могут им противопоставить.