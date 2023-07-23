Россия призывает ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева

Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева. Фото: Telegram-канал Журавлева

Россия призывает руководство секретариата ЮНЕСКО осудить убийство журналиста РИА Новости Ростислава Журавлева, который погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом РИА Новости сообщил постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.

"Этот вопрос входит в мандат организации. Мы также привлечем внимание стран-членов к этому очередному гнусному преступлению киевского режима", - сказал постпред России при ЮНЕСКО.

Аляутдинов также упрекнул ЮНЕСКО в двойных стандартах, так как представители организации никак не прокомментировали гибель других российских журналистов - Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.

Ранее KP.RU сообщил, что в субботу, 22 июля, группа корреспондентов из России попала под огонь близ населенного пункта Пятихатки. При обстреле погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Сенатор Совета Федерации Константин Косачев заявил, что за гибель военкора ответственны и Украина, и США.