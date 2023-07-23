Переговоры Путина и Лукашенко начались в Стрельне

Переговоры лидеров идут в Константиновском дворце в Стрельне. Фото: Пул Первого

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в воскресенье, 23 июля, в Константиновском дворце в Стрельне.

Белорусский лидер прибыл в Россию с рабочем визитом вечером в субботу, 22 июля.

Как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось, что главы двух государства президенты России и Белоруссии проведут встречу в воскресенье, 23 июля, в ходе которой продолжат обсуждение актуальных вопросов развития отношений между Москвой и Минском, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.