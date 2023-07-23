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НовостиПолитика23 июля 2023 9:25

Путин назвал потери Украины за время наступления

Путин: потери личного состава ВСУ в ходе наступления превысили 26 тысяч человек
Дарья ЧИПУРНАЯ
Владимир Путин озвучил потери ВСУ

Владимир Путин озвучил потери ВСУ

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Стрельне в воскресенье, 23 июля, сообщил потери личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе их наступлениях.

По словам Путина, потери личного состава ВСУ в ходе наступления уже превысили 26 тысяч человек.

Ранее на переговорах Путин сообщил Лукашенко, что наступление Украины есть, но оно провалилось.

Напомним, 21 июля президент России на совещании с постоянными членами Совбеза РФ сообщил, что потери ВСУ исчисляются десятками тысяч человек. Он также подчеркнул, что у Украины истощается мобилизационный ресурс, а также заканчиваются вооружения, поставляемые им от западных кураторов.