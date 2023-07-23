Премьер Израиля Нетаньяху успешно перенес операцию на сердце Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху был успешно прооперирован. Политику установили кардиостимулятор.

Как передает радиостанция Kan, в центре «Шеба» госпиталя «Тель ха-Шомер» заявили об отличном состоянии здоровья главы израильского правительства, уточнив при этом, что он должен остаться под наблюдением в кардиологическом отделении.

Дата выписки Нетаньяху на данный момент не определена. Как заявили в госпитале после установки кардиостимулятора необходимо находиться под наблюдением в течение 24 часов.

Ранее появилось сообщение, что из-за проведенной операции Нетаньяху был вынужден отложить свой визит в Турцию и на Кипр. По данным СМИ, офис израильского премьера ведет переговоры о переносе поездки на сентябрь этого года.

Напомним, Нетаньяху был госпитализирован в отделение неотложной помощи 15 июля 2023 года после того как сам приехал в госпиталь из-за плохого самочувствия.