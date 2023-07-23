Путин: иностранные наемники несут значительные потери на Украине из-за глупости

Путин заявил, что иностранные наемники в ВСУ несут значительные потери "из-за своей глупости" Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко в воскресенье, 21 июля, прокомментировал участие иностранных наемников в специальной военной операции (СВО) на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Путина, иностранные наемники в зоне проведения СВО несут значительные потери "из-за своей глупости".

Российский лидер также отметил, что РФ будет доводить до сведения западной общественности информацию о гибели наемников задействованных стран на Украине.

Всего, по словам Путина, численные потери личного состава ВСУ с момента начала наступления уже превысили 26 тысяч человек.

Напомним, Путин и Лукашенко начали встречу в неформальной обстановке в Константиновском дворце в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом. Позже президент России анонсировал, что переговоры будут длиться два дня.