Роскосмос: международные правила космического движения могут появиться через 5 лет

Роскосмос рассчитывает на ввод международных правил космического движения через пять лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международные правила космического движения, следуя которым страны будут запускать на орбиту спутники, могут появиться в ближайшие пять лет. С таким заявлением выступил исполнительный директор Роскосмоса Александр Блошенко.

Правила космического движения буду разработаны по аналогии с воздушным движением, сказал Блошенко во время своего визита в ЮАР.

Предполагается, что благодаря таким правилам спутники будут реже попадать в опасные ситуации, так как будет вестись контроль их движения.

Блошенко также добавил, что, согласно подсчетам космических держав, к 2030 году число спутников вокруг Земли превысит отметку в 100 тысяч.

Ранее KP.RU писал о запуске четвертого открытого отбора кандидатов в отряды космонавтов Роскосмоса.

Кроме того, в августе 2023 года будет запущен новый отечественный аппарат "Луна-25", который станет первой станцией, отправленной Россией к спутнику Земли за почти 50 лет.