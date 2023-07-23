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НовостиОбщество23 июля 2023 13:45

Роскосмос: международные правила космического движения могут появиться через 5 лет

Страны будут запускать на орбиту спутники и управлять их движением во избежание опасных ситуаций
Дарья ЧИПУРНАЯ
Роскосмос рассчитывает на ввод международных правил космического движения через пять лет

Роскосмос рассчитывает на ввод международных правил космического движения через пять лет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международные правила космического движения, следуя которым страны будут запускать на орбиту спутники, могут появиться в ближайшие пять лет. С таким заявлением выступил исполнительный директор Роскосмоса Александр Блошенко.

Правила космического движения буду разработаны по аналогии с воздушным движением, сказал Блошенко во время своего визита в ЮАР.

Предполагается, что благодаря таким правилам спутники будут реже попадать в опасные ситуации, так как будет вестись контроль их движения.

Блошенко также добавил, что, согласно подсчетам космических держав, к 2030 году число спутников вокруг Земли превысит отметку в 100 тысяч.

Ранее KP.RU писал о запуске четвертого открытого отбора кандидатов в отряды космонавтов Роскосмоса.

Кроме того, в августе 2023 года будет запущен новый отечественный аппарат "Луна-25", который станет первой станцией, отправленной Россией к спутнику Земли за почти 50 лет.